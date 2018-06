Mario Balotelli, attaccante dell'Italia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Olanda: "4 anni senza Nazionale? Sono stato abbastanza male, ma pensare al passato non serve. Lo spareggio mancato? Ripeto, acqua passata, dispiace ma testa a queste partite, ripartiamo da qui. L'affetto intorno a me? Domanda abbastanza difficile, parlare di chi non mi vuole bene. Ho sempre saputo che ci sono persone che possono e vogliono starti vicino e ti vogliono bene. Io mi sono sempre concentrato su chi mi ha aiutato, in un momento come questo ringrazio loro e i tifosi che mi vogliono bene".



SULLO STRISCIONE RAZZISTA - "E' un discorso complicato. L'ho vissuto quando ero più piccolo. Oggi non so se sia vero razzismo o gelosia. Fa male, è ora che l'Italia diventi come la Francia e l'Inghilterra. Come ho scritto, è ora di svegliarsi".



SULLA FASCIA - "Fare il capitano, per me, non cambierebbe più di tanto. Sono in questa Nazionale per fare gol. Posso essere un esempio anche senza fascia. Per gli altri, gli immigrati africani, sarebbe un segnale forte".



SUL MERCATO - "Poche squadre in Italia? Mino (Raiola, ndr) chiede troppi soldi (sorride, ndr). Pronto per altissimi livelli? Più grande club della Nazionale non c'è. Quindi se sono qui è perché sono pronto".



SU CONTE - "La sua scelta è stata giusta, non stavo bene fisicamente. Ventura? Abbiamo parlato ma non ho capito le sue spiegazioni. Ma rispetto le sue scelte. Perché non mi ha convocato? Un'idea ce l'ho, ma me la tengo per me".



SU SALVINI - "Non sono ancora un politico. Quando lo sarò...".



SUL DARE IN NAZIONALE - "La mia presenza deve essere più per il gruppo. Mi sono ambientato molto bene, siamo un collettivo bello e unito. Se sono da Pallone d'Oro? L'ho detto in passato. E' sempre stato il mio sogno, non mi arrenderò mai. Provarci non fa male a nessuno".