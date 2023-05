Mario Balotelli parla del proprio futuro. L'attaccante italiano (classe 1990 ex Inter e Milan) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Tornerei in Italia? Piano, ho un altro anno di contratto col Sion, ma la Serie A resterebbe un traguardo affascinante. Io mi sento bene. L’ultimo infortunio non conta, nelle gambe ho almeno altri 3 anni importanti. Ho ancora 32 anni. Ora curo meglio l’alimentazione, basta bibite e merendine. Lo avessi fatto una decina di anni fa... Sono maturato? Questa domanda non mi piace. Diciamo che le esperienze aiutano a capire meglio le situazioni".