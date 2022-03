Mario Balotelli, attaccante escluso dalle convocazioni in Nazionale, ha parlato a Sky Sport:



"Io manco solo quando si perde... È facile dirlo ora, prima della partita nessuno pensava a me. Ho visto la partita e ci sono state occasioni, io sotto porta sono bravino ma non è detto che avremmo vinto se ci fosse stato Mario. Ci sarebbero state buone possibilità di fare un gol".