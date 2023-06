Venerdì di festa in casa Balotelli. Ieri l'attaccante italiano del Sion ha fatto da testimone a suo fratello Enock Barwah, che si è postato con Giorgia Migliorati Novello in una chiesa del bresciano.



Giorgia Migliorati Novello è un'imprenditrice, che con sua sorella Elisa ha creato un brand di cosmetici e gestisce un centro estetico a Concesio, in provincia di Brescia.