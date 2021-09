Federico Balzaretti, ex calciatore oggi voce di Dazn, parla della lotta scudetto in serie A alla Gazzetta dello Sport: "​L'Inter resta la favorita allo scudetto. E’ stata molto brava. Ha venduto i due forti per mettere a posto i conti. Ma ha poi investito bene. Correa è un giocatore molto funzionale per Inzaghi, bisogna vedere Dumfries, ma ricordiamoci che c’è sempre Darmian".