, nel corso di una lunga intervista rilasciata al MessaggeroDopo anni difficili il classe 2000 è tornato a mostrare tutte le sue qualità. Il bomber di 201 cm è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal. La salvezza per i bianconeri passa sicuramente dalle prestazioni del ragazzoNel weekend Lucca e compagni sono attesi dal delicato match contro il Sassuolo di Ballardini, penultimo a 23 punti. Qui sotto riportiamo le parole del direttore su Lorenzo Lucca e sul riscatto.

LE DICHIARAZIONI- "Già durante il ritiro estivo ci eravamo accorti che Lucca aveva il bagaglio per fare il titolare. La recente convocazione in Nazionale è stata una bella soddisfazione per lui ma anche per l'ambiente. Lo riscatteremo? Non c'è nulla di sicuro, ma è molto probabile".