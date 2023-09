L'effetto derby per l'Inter, il ritorno della Juventus e la discesa del Napoli. La quarta giornata di campionato ha portato le prime sostanziali modifiche alle quote scudetto, con i nerazzurri che siglano il primo allungo della stagione. Dal 3,35 offerto prima della sosta, la squadra di Inzaghi si gioca ora tra il 2,20 e il 2.30. I bookmaker tornano a spingere anche la Juventus, che dopo la vittoria sulla Lazio aggancia il Milan al secondo posto in tabellone (da 4,75 a 3,85) e apre la rincorsa all'Inter. A perdere ancora terreno è invece il Napoli, che paga il pareggio con il Genoa passando da 4,75 a 5,25. Protagonista della vittoria più larga di giornata, la Roma rimane invece l'outsider, a 25 volte la posta, seguita da Atalanta (31) e Lazio (34).