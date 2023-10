Le 4 gare della domenica della settima giornata di Serie A hanno restituito una classifica leggermente ridisegnata con un grande balzo fatto dalla Roma e dal Bologna grazie ai successi contro Frosinone ed Empoli e il consolidamento delle posizioni europee grazie al pari 0-0 fra Juve e Atalanta che tiene i bianconeri a contatto col Napoli in zona Champions e i nerazzurri a -1 in zona Europa League. la Fiorentina in caso di vittoria sul Cagliari balzerebbe al quarto posto mentre i sardi vincendo si porterebbero a +1 sulla zona retrocessione. Anche il Sassuolo, impegnato contro il Monza affetto da pareggite vincendo centrerebbe un piazzamento europeo a -1 dall'Atalanta.



Ecco la classifica aggiornata.