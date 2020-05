Ocampos, Mudo Vázquez, De Jong y Banega se saltan las normas de cuarentena

La mujer de Banega ha compartido imágenes de una reunión ilegal en la fase 1... borradas poco despuéshttps://t.co/obLeV0iR8t Te lo cuenta @sergiofmarca — MARCA (@marca) May 24, 2020

Ever, Lucas, Francoe Luukviolano la quarantena. Come riporta Marca, diffondendo le immagini postate su Instagram dalla moglie dell’ex centrocampista dell’(foto poi cancellate), i 4, in regime di isolamento, hanno violato il protocollo studiato per permettere il ritorno in campo della Liga. Senza rispettare le norme di distanziamento sociale, i giocatori del Siviglia si sono radunati con altre persone per pranzare tutti insieme.