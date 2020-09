#Culers, here is your squad for the first match of the preseason! #BarçaNastic pic.twitter.com/DvLtMRPiFT — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2020

Indizi di mercato da Barcellona. In vista della prima uscita stagionale dei blaugrana, l'amichevole di questa sera contro il Club Gimnàstic de Tarragona, Ronald Koeman ha diramato poco fa la lista dei convocati.. C'è, invece, Leo Messi, tornato definitivamente in gruppo dopo le scintille delle scorse settimane.Se la trattativa per Suarez è legata all'esame di italiano per l'ottenimento del passaporto comunitario, quella per il cileno è alle battute finali.: Conte osserva e si prepara a riabbracciare il suo guerriero...