Il silenzio assordante di Leo Messi. L'attaccante argentino non è mai stato tanto distante dal Barça: non ha deciso di rompere, però non ha nemmeno scelto di mandare un messaggio di pace al club catalano. E riflette sul proprio futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di divorzio l'Inter parte ad handicap rispetto a Manchester City e Paris Saint-Germain.