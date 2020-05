Quique Setién, allenatore del Barcellona, a Bein Sport ha parlato così di Lautaro Martinez come colpo dell'Inter: "Siamo tutti consapevoli che ci sono 4 o 5 giocatori che giocano in quella posizione che sono straordinari e ognuno di loro ha possibilità di stare nel Barcellona. Riferendomi a questo giocatore (Lautaro, ndr), è uno che può stare benissimo in una squadra come la nostra ma ci sono anche altri giocatori che possono essere al suo livello".