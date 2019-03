¡Buenos días! Esta es nuestra portada de hoy



Un olandese tira l'altro. Dopo aver prenotato Frenkieper la prossima stagione, il Barcellona prova a fare altrettanto con un altro giovane talento dell'Ajax: Matthijs. Secondo il quotidiano Sport, il club catalano è disposto a offrire, mentre per il calciatore è pronto uncon ingaggio a salire. L'obiettivo è, arrivato lo scorso gennaio dal Tolosa.- La Juve sta cercando un giocatore nel suo ruolo e sul mercato italiano sta già trattando Cristian. Per l'argentino garantisce il tecnico del Genoa, Cesarea Telenord:Ha bisogno di un calciatore esperto vicino che lo aiuti a capire i tempi e le situazioni,Ha capacità di recupero e prestanza fisica, deve migliorare l'assetto tecnico per velocizzare l'azione e cambiare gioco, ma- Lo stesso, in un'intervista rilasciata nell'estate del 2017, aveva speso buone parole per un altro giocatore, che ora è in forza alla Juventus: Joao. Ecco le sue parole dopo il trasferimento dal Valencia all'Inter:Ha un'abilità sul primo controllo in progressione veramente notevole. Deve lavorare molto sotto l'aspetto difensivo, è un giocatore che sa essere molto aggressivo negli spazi, ma che sa anche accorciare molto bene. Quando ha la palla diventa, ha bisogno di esperienze nuove e di una società solida che riesca ad aiutarlo a crescere., quindi piacerà ai tifosi. È un ragazzo molto sensibile, appassionato del proprio lavoro e anche molto curioso. Di lui ho davvero un bellissimo ricordo, non posso che dirne bene. Sono convinto che farà già quest’anno molto bene, anzi vedrete che alla fine potrebbe rivelarsi come. Detto, fatto.