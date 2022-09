Il Barcellona ha necessità di abbassare ulteriormente il suo monte salariale per soddisfare i requisiti economici dettati dalla Liga. Secondo Sport, non sono da escludere colpi di scena alla riapertura del mercato a gennaio e i giocatori maggiormente in odore di cessione sono i senatori Gerard Piqué e Jordi Alba, oltre a Frenkie de Jong e Memphis Depay.