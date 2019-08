Secondo Mundo Deportivo, Barcellona e Betis Siviglia hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento in blaugrana del difensore classe '98 Junior Firpo, sulla base di 25 milioni di euro. Il calciatore di origini dominicane sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra già nel pomeriggio, prima di firmare un contratto quinquennale. Firpo dovrebbe aggregarsi poi al resto della squadra per la tournée negli Stati Uniti, dove ci sarà una doppia sfida col Napoli a Miami.