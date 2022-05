Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli in estate. Il Mattino ha fatto il punto sul suo futuro, spiegando che il Barcellona si sta interessando al giocatore su richiesta di Xavi che sarebbe letteralmente innamorato delle qualità di Koulibaly. Dall'altra parte, fanno sapere che De Laurentiis non si siederà a trattare per meno di 45 milioni.