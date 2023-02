Per colpa di 18 secondi, il Barcellona si è vista sfumare un calciatore. È il caso di Julian Araujo.



L'ACCADUTO - Il club catalano, nell’ultimo giorno di mercato, voleva rendere ufficiale il trasferimento del messicano in forza ai LA Galaxy, ma qualcosa è andato storto. Come mai?

I catalani, secondo la stampa locale, avrebbe presentato i documenti richiesti troppo tardi alla Lega spagnola. Quindi l'affare è effettivamente scoppiato. Il Barça, ad oggi, non vuole ancora accettarlo. Il club di Lewandowski è del parere che il ritardo non sia stato causato da una propria colpa. Piuttosto, il direttore sportivo del Barcellona Mateu Alemany afferma che c'era un problema tecnico nei sistemi informatici della Liga: "Non siamo riusciti a registrarlo" ha dichiarato.



E ORA? - il Barcellona, però, è fiducioso. Come scrive Mundo Deportivo, il club di Los Angeles ha accettato il trasferimento nonostante il ritardo. "Dobbiamo aspettare e vedere cosa deciderà la Fifa" ha detto il ds blaugrana.