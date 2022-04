Il Barcellona dovrà decidere se rinnovare Ousmane Dembélé, in scadenza a giugno. L'ex Dortmund vuole restare ma non c'è ancora l'accordo con il club, riporta Marca. La distanza tra il 24enne e la dirigenza del Barcellona riguarda le cifre dell'eventuale rinnovo, Xavi spinge per trovare l'intesa.