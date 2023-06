È stato scottato dalla decisione didi portare il suo talento ama ile sta accelerando per chiudere l'affare con il prossimo gioiello del calcio mondiale.. Le altre offerte sono state respinte dal brasiliano, unica priorità ora della dirigenza blaugrana, capitanata da- Le trattative sono già partite e, come riporta Sport, il ceo, Alexandre Mattos, insieme al procuratore del ragazzo, André Cury, è arrivato a Barcellona oggi con l’obiettivo di sedersi a tavola e chiudere, una volta per tutte, un trasferimento di cui si parla ormai da mesi ma che nelle ultime settimane ha imboccato il rettilineo finale. L’accelerazione sulsi è avuta dopo il no di Messi e quando il Barcellona ha capito di poter chiudere alcune delle cessioni necessarie per liberare spazio al nuovo talento. Vitor il suo d’altronde lo ha già fatto.e fatto intendere che la sua unica volontà è la Liga ed è il Camp Nou.- La trattativa è tutta nelle mani di, già in precedenza intermediario per il giocatore brasiliano, e ora nelle nuove vesti di uomo mercato del Barça. L’ex Porto, tra le altre, è convinto di aver, uno che nel 2023 ha già a referto, e conta di accordarsi col club brasiliano per una cifra intorno aiLa prima richiesta dell’Athletico è alta ma dovrebbe scendere dagli attualiPrima serve vendere e disfarsi di contratti pesanti che, per il Fair Play Finanziario, vincolano le mosse del club. I rapporti tra i due club sono però ottimi e, come testimonia l'arrivo in Europa dei protagonisti, l'affare è in dirittura d'arrivo.