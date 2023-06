Sei gol nel Sudamericano Sub-20 per aprire una finestra sull'Europa. Se chiedete a chi era lì in tribuna qual è stato il giocatore che ha rubato l'occhio non avranno dubbi:. La trattativa è arrivata alla fase finale, il presidente Laporta conta di chiudere l'affare in tempi brevi per una cifra vicina ai 60 milioni totali.- Prima di far firmare il ragazzoper evitare brutte sorprese. Considerando l'investimento importante il club spagnolo dovrà chiudere anche qualche cessione: i nomi più caldi sono quelli di Ansu Fati e Ferran Torres, entrambi hanno mercato in Premier League.- L'arrivo di Vitor Roque in Spagna potrebbe slittare e concretizzarsi definitivamente dopo un addio, ma tra le parti c'è accordo totale: il ragazzo ha già dato da mesi l'ok al trasferimento e non vede l'ora di giocare la Champions League con un top club, l'Athletico Paranaense ha accettato la proposta del Barça che ora deve solo far quadrare i conti per chiudere l'operazione.in poco tempo virando su altri obiettivi con una valutazione più economica. Il Barcellona invece è andato fino in fondo, ha superato la concorrenza di club inglesi e ora è pronto ad accogliere il nuovo gioiello del calcio brasiliano.