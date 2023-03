Il Barcellona vuole Inigo Martinez dalla Real Sociedad e Ilkay Gundogan dal Manchester City, e secondo Jijantes starebbe studiando l'introduzione di una clausola nel contratto che permetterebbe di evadere i problemi economici legati al tesseramento dei nuovi giocatori.



Secondo l'emittente, i blaugrana, che rischiano di perdere Gavi a zero a causa del tetto massimo sugli ingaggi dei giocatori e hanno sempre grosse difficoltà a registrare gli acquisti, avrebbero proposto ai due giocatori la possibilità di andare in prestito in un altro club alle stesse condizioni economiche pattuite coi catalani. Martinez sarebbe favorevole, mentre Gundogan avrebbe qualche titubanza al riguardo.