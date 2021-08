Un nuovo giallo, a poche ore dall'esordio stagionale in campionato contro la Real Sociedad. Continua ad essere un'estate movimentata quella del Barcellona che, dopo aver provveduto a comunicare l'iscrizione nella lista per la Liga di Eric Garcia, Ray Manaj e Memphis Depay per effetto della sostanziosa riduzione di ingaggio accordata da Piqué, ha ricevuto una comunicazione ufficiale che rimette tutto in discussione.



La Liga ha infatti diffuso una nota ufficiale in serata, con la quale precisa che la documentazione inviata dal Barcellona è tuttora al vaglio degli organi preposti e che soprattutto è stata inviata solo successivamente rispetto all'annuncio via social del club blaugrana sull'iscrizione di alcuni dei volti nuovi arrivati dal mercato nell'elenco dei giocatori selezionabili per il campionato. Il Barcellona si dice tranquillo in merito alla compilazione dei documenti inviati ma, a circa 24 ore dal debutto stagionale, la vicenda torna a tingersi di giallo.





Nota informativa: Sobre la inscripción de Memphis Depay y Eric García. — LaLiga (@LaLiga) August 14, 2021