La Fiorentina potrebbe perdere una pedina importante a centrocampo in estate. Secondo Mundo Deportivo, Sofyan Amrabat è il giocatore prescelto per rafforzare la posizione centrale del Barça, con o senza Sergio Busquets. Il candidato ideale di Xavi per la carica sarebbe stato Zubimendi della Real Sociedad, ma la sua clausola è proibitiva.