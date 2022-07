Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe ancora in corsa per assicurarsi Koundé. Il club catalano sta cercando di vendere il 15% dei diritti televisivi per poi presentare un'offerta ufficiale al Siviglia. Un accordo definitivo tra i Rojiblancos e il Chelsea infatti non sarebbe ancora stato raggiunto, per questo il Barça può ancora sperare.