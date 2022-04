Nonostante il Manchester City e il Real Madrid sembrano essere i club con più possibilità di ingaggiare Erling Haaland, il Barcellona non ha mollato la presa sul centravanti del Borussia Dortmund. Come riporta il Mundo Deportivo, il club catalano sa di non avere le stesse disponibilità economiche del Real e del City ma ha dalla sua parte un progetto con Xavi che può convincere il norvegese.