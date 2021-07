Quella trascorsa è stata una stagione da dimenticare per Ansu Fati. Il gioiello del Barcellona si è infortunato a novembre al menisco, l'operazione non è andata bene e il ragazzo si è dovuto sottomettere ad un altro intervento di pulizia all'inizio di maggio. Adesso, secondo Catalunya Radio, Ansu Fati sta pensando di saltare il ritiro con i blaugrana e rimanere a Madrid dal dottor Noronha per recuperare al meglio.