Dopo 101 giorni lontano dal campo, il Barcellona e Xavi riabracciano Ansu Fati, entrato al Camp Nou tra l'entusiasmo generale. Nel post partita l'allenatore ha spiegato che lo vede come una prima punta, per questo la stampa spagnola ha fatto il punto sul mercato in uscita spiegando che in estate potrebbero partire uno - o tutti e due - tra Depay e de Jong.