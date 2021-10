Ansu Fati, nuovo 10 del Barcellona, parla dell’eredità di Leo Messi: “In molti mi chiedete di quella maglia e io rispondo sempre la stessa cosa: sono molto grato al club per la fiducia, così come lo sono verso i nostri capitani. La scelta poteva ricadere su qualsiasi altro ma fortunatamente è toccata a me. Ho accettato di indossare la 10 perché se sei in un club come il Barça devi sempre farti trovare pronto; per me non rappresenta una pressione extra ma una motivazione. Nessuno eguaglierà mai quello che ha fatto Messi, io devo solo seguire la mia strada senza guardare al numero di maglia, ma solo a quello che posso dare alla squadra. Se ho parlato con Leo? Prossima domanda (ride, ndr)” le sue parole in conferenza post rinnovo.