Secondo il Mundo Deportivo il Barcellona ha negato di essere vicino ad accettare di ridurre la clausola di acquisto sul contratto di prestito di Antoine Griezmann con l'Atletico Madrid da 35 milioni a 22 milioni. Finora l'Atletico ha utilizzato l'attaccante francese, 31 anni, solo come sostituto per non far scattare la clausola.