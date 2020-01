Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato al Mundo Deportivo, tra campo e mercato: "Quique Setién è un allenatore che ci piace, sia per la filosofia di gioco che per il modo di pensare. Sappiamo che non è facile quando arriva un allenatore, ha avuto pochi allenamenti e poche partite a disposizione, ma a breve vedremo cambiamenti in positivo".



SULL'ATTACCANTE - "E' la domanda più frequente degli ultimi giorni. Finchè non faremo riunioni per la nuova stagione non si parlerà di questo tempo. Ora stiamo pensando a cosa fare a gennaio, per la prossima stagione non ne abbiamo ancora parlato. Siamo sempre aperti a tutto".



SU NEYMAR E LAUTARO MARTINEZ - "Preferisco non parlare di giocatori di altre squadre. Uno è in Italia, l'altro in Francia. Sono stelle del calcio, giovani, ma è prematuro parlare della stagione che verrà".



SUL RINNOVO DI MESSI - "Ha un contratto fino al 2021, il nostro obiettivo è che si ritiri nel Barcellona. Non smetterà di fare il calciatore nel 2021, per cui il contratto sarà rinnovato".