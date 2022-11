Hector Bellerin, in prestito al Barcellona fino a fine stagione, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di Champions League:



"Mi sento bene. Sono in buona forma. Ho saltato la preseason e avevo bisogno di un periodo di adattamento, ma sono molto contento dei minuti che ho avuto finora. Nella mia vita, ho capito che non sai mai cosa accadrà fino all'ultimo minuto. L'importante è divertirsi e mantenere la mente lucida. Quando sarà il momento, vedremo. Per ora voglio godermi l'esperienza".