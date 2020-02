Martin Braithwaite, attaccante che a mercato chiuso è passato dal Leganes al Barcellona, si è raccontato ai media del suo nuovo club ed ha espresso ulteriore ammirazione per il suo nuovo compagno Lionel Messi: “Se il calcio fosse una religione lui ne sarebbe il dio. Il mio primo allenamento col Barça è stato un sogno, come il momento della mia firma. Il Clasico? E’ il match più importante del mondo, so che ci sarà tensione e non vedo l’ora che arrivi. I miei idoli qui sono Kluivert e Ronaldinho”.