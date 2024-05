si affrontano al Santiago Bernabeu nella seconda semifinale di ritorno di UEFA Champions League, si riparte dal 2-2 maturato nell'andata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: calcio d'inizio alle 21, dirige l'incontro il polacco, su Calciomercato.com gli episodi dadi Real Madrid-Bayern Monaco.mercoledì 8 maggio 2024, ore 21: Szymon Marciniak (POL): Tomasz Listkiewicz (POL), Adam Kupsik (POL): Ivan Kružliak (SVK): Tomasz Kwiatkowski (POL): Bartosz Frankowski (POL)

- Bellingham cade in area dopo un lieve contatto con Kimmich e il pubblico chiede rigore, Marciniak non concede e il VAR non interviene. Decisione corretta.