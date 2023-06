Buone notizie per il Barcellona. Il club catalano giocherà infatti la prossima edizione della Champions League: la UEFA, riporta Sport, ha assicurato a Joan Laporta che la sua squadra non sarà sanzionata per il "caso Negreira" e che quindi non avrà problemi a presentarsi ai nastri di partenza della massima competizione europea.



IL CASO - Il Barcellona aveva già ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League vista la vittoria in campionato ma la UEFA, nella persona del presidente Ceferin, poteva porre il veto alla partecipazione proprio a causa del famoso "caso Negreira": il Barcellona era accusato di aver avuto a libro paga all’allora vicepresidente dell’associazione arbitri spagnola, José María Enríquez Negreira, che dal 2001 avrebbe ricevuto dal club catalano circa 7,3 milioni di euro. La UEFA, con l'entrata in vigore dal 2007 degli artt. 4.02 e 4.03 del regolamento nelle proprie competizioni, prevede nei propri regolamenti il divieto di partecipare alle proprie competizioni per le squadre che siano coinvolte in qualche "tentativo di influenzare il risultato di una partita, sia essa nazionale o internazionale". Tuttavia, secondo quanto filtra dalla stampa spagnola, sono arrivate rassicurazioni in merito ai blaugrana.