In casa Barcellona continua a tenere banco il rinnovo di Sergio Busquets. La proposta dei catalani di un rinnovo annuale con opzione fino al 2025 non ha convinto il centrocampista, sulle cui tracce ci sono diversi club americani, sauditi oltre al Toronto. A convincere il mediano spagnolo a firmare il prolungamento con il Barcellona potrebbe però essere un eventuale ritorno in Catalogna di Messi. A scriverlo è il Mundo Deportivo.