Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, torna a parlare dell'addio di Lionel Messi in un'intervista a RAC1: "Mi manca Leo, dentro e fuori dal campo. Ci ha dato molto, ha sempre fatto la differenza in modo evidente. Sono sicuro che anche manchiamo a lui. Quando se ne è andato è stato uno shock per tutti e anche per lui, perché ha cambiato compagni, città e squadra, ma col tempo andrà molto meglio. Vorrei che tornasse ma è molto difficile, ha un contratto col PSG. Se dipendesse da me...".