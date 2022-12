Il futuro di Sergio Busquets è sempre più in bilico. La possibilità che, per il capitano spagnolo, questa sia l’ultima stagione con la maglia blaugrana è sempre più vicina. Secondo Sport, il Barcellona ha messo nel mirino Alan Varela, 21enne mediano del Boca Juniors, visto come il principale candidato a prendere il posto di Busquets per la prossima annata.