Busquets strizza l'occhio alla MLS. Il centrocampista spagnolo, impegnato in Qatar, ha rivelato a Cadena Ser di essere "cosciente che si tratta dell'ultimo anno al Barcellona", ma di non avere nessun accordo con altre squadre. Non è mancato però il riferimento alla voci che lo vedono vicino all'Inter Miami, rispetto alle quali Busquets si è detto desideroso di raggiungere la città della Florida. "Ho sempre avuto il desiderio di giocare negli Stati Uniti, soprattutto a Miami. Voglio avere la certezza del mio futuro entro febbraio, ma al momento non ho nessuna offerta e nessun accordo. Quando avrò preso una decisione il Barcellona sarà la prima squadra a saperlo", ha precisato il giocatore.