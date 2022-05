Nonostante le parole di facciata, il Barcellona fa sul serio per portare Robert Lewandowski per i prossimi tre anni in catalogna, ma nel caso l'operazione non si dovesse concretizzare ecco che prende forma il nome del sostituto. Si tratta di Romelu Lukaku che, seppure legato al Chelsea fino al 2026, non rientra nei piani di Tuchel per il futuro. Lo riporta El Mundo Deportivo.