Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona è pronto a varare una nuova strategia pur di rendere realtà il ritorno dal Paris Saint Germain di Neymar. Il club spagnolo sta facendo pressione sul brasiliano con l'aiuto di Leo Messi, suo grande amico, ed è pronto ad affidarsi all'articolo 27 della Fifa per arrivare al giocatore attraverso il pagamento di un indennizzo abbordabile. Da più di 3 anni al PSG, ha compiuto i 27 anni di età e non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022, Neymar può sfruttare questa situazione per rescindere l'accordo unilateralmente.