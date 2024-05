Qualcuno ci aveva anche provato l'altra sera, quando nella mixed zone del Parco dei Principi, qualche ora dopo aver subito l'eliminazione per mano - anzi, per palo - del Borussia Dortmund, gli avevano chiesto, quasi a compatimento del collega che, legittimamente, andava alla caccia del titolo, della clip da far diventare virale sui social.- Sì perché adesso si può finalmente dirlo:, accordo più accordo meno. Ma pur sempre di gabbia si è trattato. Certo,è in fondo incominciato già un po' lì, quando di fronte allo stimolo dei catalani con cui aveva già trovato un accordo, estate 2017, fu costretto poi alla dura realtà dei fatti: restare a Parigi. Quando si firma per il PSG, si è prigionieri di una proprietà, non semplici tesserati di un club.qualche anno prima. Fu lo stesso svedese a raccontare anni dopo l'aneddoto, quando tornato finalmente al "suo" Milan entrò nei dettagli di quanto successo in quell'estate del 2015. Di fronte al "no" del club per liberarlo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, Ibra - con il buon ufficio del suo compianto agente Mino Raiola - incassò in qualche modo l'onore di un appuntamento in Qatar con "la casa madre". L'intento del viaggio era provare a parlare di persona con 'chi comanda' e cambiare quel "no, resti qui" che aveva già ricevuto come risposta negli uffici della capitale francese. Accolto da un- storia raccontata dallo stesso Ibrahimovic in un'intervista di qualche tempo fa - capì che quella in medioriente fu solo una gita, che non se ne sarebbe fatto nulla fino alla fine della stagione successiva.

E non lo fa perché è un club che gioca secondo le proprie regole. Un club che alle logiche di bilancio risponde solo 'sulla carta'. Quelle che servono per tenerlo dentro la manica larga di una UEFA che con i parigini ha smesso di essere 'cane da guardia' dopo una turbolenta domenica di aprile di tre anni fa, quando dentro la tempesta improvvisa di una nave che rischiava seriamente il naufragio, il suo presidente trovò in Parigi un porto sicuro e un nuovo amico...Al PSG non solo non serve vendere, ma dà la sensazione di un club che approccia il mercato in entrata come una questione d'onore da difendere. Vendere, specie alla concorrenza, è 'lesa maestà', uno sgarro da punire.

- D'altra parte, come si può chiamare quanto successo proprio tre anni fa, quando. "170 milioni, affare fatto". Poi no, la nuova richiesta a 180. Florentino ci pensa e accetta. Poi, la richiesta diventa di 200 milioni. E Perez capisce in quel momento che a Parigi stanno giocando al gatto col topo, che non hanno alcuna intenzione di vendergli Mbappé, ma solo quella di umiliare, appunto, la sua figura, agli occhi del mondo. Che per il PSG non sarebbe stata mai una questione economica.

, di farsi cospargere di ancor più soldi. E ancor più potere. Sì perché Mbappé non solo ottiene più denari, ma anche alcune facoltà decisionali. Quest'ultime, ovviamente, mai confermate ufficialmente.Perché se è vero che a Manchester è successo qualcosa di simile, che la storia la si può riscrivere da zero quando le disponibilità economiche sono pressoché illimitate, altrettanto è vero che per farlo non bastano solo i soldi. Bisogna spenderli bene. E da questo punto di vista, la differenza tra le due più famose proprietà mediorientali d'Europa è stata enorme.

che si basasse su una dirigenza d'esperienza - quella strappata al Barcellona - da mettere insieme all'allenatore più forte del mondo. Bingo.Il risultato? Al di là di quella parentesi della storia - si spera - chiamata 'torneino Covid', meglio conosciuta come Champions League 2020 e dove il PSG, in gara secca dai quarti, senza pubblico, riuscì ad arrivare in finale, non ha ottenuto nulla. Specie a fronte dei denari investiti.

, come abbiamo già visto in queste ore. Dimenticando che a calcio in campo si va in 11, che una squadra vincente è composta da 20-25 elementi (leggasi, che ne so, ad esempio, tale 'Joselu'), che senza un allenatore forte e una dirigenza ancora più forte, non si va da nessuna parte. E che anche la storia, e il DNA, una piccola parte la fanno eccome.In quanti avrebbero fatto diversamente?

Se vincerà, non possiamo affermarlo con certezza.Lo vedremo in un campionato più competitivo. E nella squadra più famosa del mondo.