A gennaio sembrava a un passo dall'addio al Barcellona, oggi Ousmane Dembelé è un giocatore affidabile per il nuovo corso targato Xavi Hernandez che gli ha garantito la sua utilità in squadra. A confermare che lo status del giocatore è ormai cambiato, è il vice presidente del Barça Rafa Yuste, che a Cat Radio ha dichiarato: "Se Dembelé continua a sentirsi a suo agio possiamo incontrare i suoi agenti per il rinnovo, perché sì: potrebbe rimanere".