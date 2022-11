Il Barcellona deve affrontare una situazione economica non eccellente e per farlo dovrà muoversi sul mercato, in particolare in uscita. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, il nome in pole position per lasciare i Blaugrana è quello di Memphis Depay. Il giocatore è ai margini del progetto di Xavi. Su di lui c'è l'interesse di Tottenham, Manchester United e Siviglia.