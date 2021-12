La rottura della trattativa per il rinnovo del contratto di Dembele ha generato una coda polemica. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona si sente truffato dalla stella francese che aveva assicurato di voler rimanere ma in realtà non ha fatto nulla per arrivare a un accordo. Ora per Xavi il rischio è quello di non averlo a disposizione per il resto della stagione.