Ilkay Gündogan (32 anni) è uno dei giocatori che possono rinforzare la rosa del Barçellona in vista della prossima stagione. Il tedesco termina in estate il suo contratto con il Manchester City e sebbene sia ancora un titolare, ritiene che sia giunto il momento di cambiare aria. Il suo agente ha già incontrato più volte Mateu Alemany, presidente del club catalano. Tutto sembra essere sulla buona strada, ma come riportato da Mundo Deportivo, c'è un ultimo ostacolo da superare, che non è di poco conto.



LO STIPENDIO - Fin dall'inizio, le pretese dell'agente di Gündogan erano molto alte, essendo un free agent che arriva a costo zero. Secondo alcune informazioni, quest'ultimo chiede dieci milioni di euro, una cifra che forse in passato sarebbe stata pagata, ma attualmente insostenibile per il club blaugrana, che quest'estate deve ridurre di 200 milioni il costo totale della massa salariale. Il centrocampista tedesco sa già che deve abbassare le sue pretese e adattarsi al range massimo di sei milioni di euro a stagione.