Il Barcellona ha intenzione di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, per essere competitiva anche in Champions League. Però, i guai finanziari complicano un po' il mercato in entrata. L'idea è di puntare ai giocatori in scadenza di contratto. Secondo Relevo, il club catalano è interessato a Matheus Nunes del Wolverhampton. Il centrocampista portoghese è uno dei principali obiettivi del Liverpool, difatti i blaugrana vogliono sfruttare il loro rapporto con Jorge Mendes, agente del giocatore, per riuscire a strapparlo ai Reds.