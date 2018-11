“Ho 31 anni, è normale che il Barcellona stia cercando un 9”. Luis Suarez, che il 9 ce l’ha sulle spalle, e la maglia del Barcellona pure, indirizza il mercato del club catalano, che, per la prossima estate, vuole vestire di blaugrana un grande centravanti. Mundo Deportivo fa 4 nomi, tra i quali c’è un “italiano”





GLI STRANIERI - Il preferito di Ernesto Valverde è Harry Kane, centravanti del Tottenham, seguito anche dal Real Madrid, apprezzato per il suo modo di fare calcio, ritenuto dall'allenatore spagnolo simile a quello di Suarez, ma il suo costo sembra essere proibitivo: 200 milioni di euro. Altri due giocatori che piacciono, più giovani, sono quelli di Timo Werner dell’RB Lipsia e Kasper Dolberg dell’Ajax: hanno un costo più accessibile ma il loro percorso di crescita sembra aver subito un arresto. E poi, c’è “l’italiano”: Mauro Icardi.



MAURITO - Non è la prima scelta, ma è tornato prepotentemente nei radar del Barcellona: cresciuto nella Masia, il 9 dell’Inter è finito nel mirino blaugrana, apprezzato per la sua capacità realizzativa. Maurito piace al Barça, ma l’Inter studia il rinnovo di contratto del proprio capitano.