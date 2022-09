La situazione di Griezmann sta assumendo i contorni del grottesco. Atletico Madrid e Barcellona sono in diatriba per non avere il campione del mondo nella propria rosa, con il suo lauto stipendio e il suo cartellino. Il Barcellona ha fatto intendere che considera ormai il francese un giocatore dell’Atletico Madrid a titolo definitivo e che, qualora i Colchoneros non dovessero riscattarlo, adirebbero le vie legali. Secondo i media spagnoli però la squadra di Simeone è forte del contratto che parla chiaro. Nei due anni in prestito a Madrid Griezmann deve giocare il 50% dei minuti per far sì che il diritto di riscatto si trasformi in obbligo.