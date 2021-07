Come riportato dal Daily Star, Chelsea e Manchester City non hanno intenzione di ingaggiare Antoine Griezmann. L'attaccante è in uscita dal Barcellona, che ha bisogno si liberarsi del suo stipendio per permettersi il rinnovo di Messi, e preferirebbe cederlo all'estero per evitare un altro caso Suarez. I due club inglesi hanno però altri obbiettivi e non sono disposti a spendere tanto per un giocatore di 30 anni.