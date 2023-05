Era il 2 maggio quando il Barcellona ha annunciato l'addio a fine stagione del direttore dell'area tecnica Mateu Alemany , in carica dal 2021; il dirigente si era impegnato a condurre ugualmente il mercato estivo della società blaugrana prima di sposare il progetto dell'insieme a Unai Emery,, ma nulla di firmato. E oggi in Spagna (Sport, Marca fra le altre) la notizia bomba: clamoroso dietrofront,Alemany ha lavorato in questi mesi con, figlio del leggendario Johan e direttore sportivo del Barcellona.e dopo poche ore ecco rispuntare Alemany, ansioso di lavorare con un nuovo direttore sportivo e di completare il grande disegno che vuole il ritorno dial Camp Nou. E dire che una visita a Birmingham, città dell'Aston Villa, era già stata fatta, ed era tutto pronto per dare il via al nuovo progetto a partire da settembre.Oggi Alemany è stato avvistato mentre entrava negli uffici di Laporta, che stava chiudendo l'accordo per: nient'altri che, ex mezzala portoghese che ha giocato proprio nel Barcellona nei migliori anni della sua carriera, quelli in cui Messi si affacciava come astro nascente del calcio mondiale, e che adesso fa il procuratore. Chiaramente,, calciatore della rosa attuale dei blaugrana. Ma questo non sembra essere un problema.Non è un'utopia, anche se le manovre da completare saranno molte.per riportare la cattedrale, più che la chiesa, al centro del villaggio. Non sarà Iniesta, ma Deco è un altro grande ex campione a cui Messi è rimasto molto legato, e lavorando insieme a Xavi e, appunto, ad Alemany si punta a trovare la soluzione giusta per. Lo stesso Raphinha, arrivato nella scorsa estate dal Leeds, rientra tra i profili che potrebbero essere sacrificati alla causa. Con l'che osserva sornione, nel caso questi tentativi andassero a vuoto.